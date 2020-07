Causio: “Se la Lazio batte la Juventus tutto è in gioco”

Si avvicina il big match con la Juventus, la Lazio dovrà dare il massimo nel prossimo impegno. Ai microfoni di TMW è intervenuto Causio: "Il titolo a questo punto può perderlo solo la Juventus. Ora va cambiata rotta, tutti alla Juve devono analizzare la situazione perchè l'Inter è a 6 punti... Lunedì c'è una partita molto importate e se la Lazio vince tutto è in gioco. Se la Juve gioca da Juve non ci sono problemi ma se gioca invece come nelle ultime gare il discorso è diverso. C'è qualcosa da rivedere, tutti devono fare un'analisi della situazione ma credo che ci sarà una reazione"