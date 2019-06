Champions League, accordo Sky - Mediaset: 16 partite in chiaro

Accordo trovato tra Sky e Mediaset per un pacchetto di partite delle prossime due edizioni della Champions League. Secondo quanto riportato da La Repubblica Sky cede 16 partite, inclusa la Supercoppa Europea, che verranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset. Respinta la Rai, che aveva fatto ricorso non andato a buon fine. Manca l'ok definitivo della UEFA, che però è una pura formalità, e poi verrà ufficializzata l'intesa. Per la fase a gironi esiste la possibilità che venga trasmessa anche una seconda gara a settimana, ma in orari diversi.

