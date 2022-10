Champions League, Calhanoglu salva Inzaghi: è la vittoria della rinascita?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'Inter torna alla vittoria e lo fa non proprio con l'ultima arrivata. La vittoria di stasera contro il Barcellona scaccia via i malumori per il brutto campionato disputatto fin qui dai nerazzurri e asciuga le goccioline di sudore sulla fronte di Simone Inzaghi. A regalare la vittoria ci pensa Calhanoglu nel recupero del primo tempo. Al 67' viene annullato un gol a Pedri per fallo di mano, confermato dalla VAR. Ma è proprio la VAR la vera protagonista del match, con un episodio estremamente bizzarro accaduto in occasione di un possibile rigore da assegnare all'Inter, poi non dato per fuorigioco di Lautaro.