Champions League: crollo Atalanta, il City ne fa 5. Juve, 3 punti col brivido

Martedì di Champions League dai due volti per le italiane. Se da una parte la Juventus soffre, ma sorride, dall'altra l'Atalanta lascia l'Etihad con le ossa rotte e le speranze di qualificazione ridotte al lumicino. A salvare momentaneamente i nerazzurri è il pareggio tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, il secondo posto dista “solo” 4 punti. Ma fa male, e tanto, la sconfitta contro il City. La squadra di Guardiola fatica a entrare in partita, va in svantaggio (gol su rigore di Malinovskyi) e poi reagisce. E dilaga. Finisce 5-1 a Manchester grazie alla doppietta di Aguero e al tris di Sterling: 11 gol subiti e 0 punti dopo tre giornate per la Dea. Bene invece la Juve che vince 2-1 contro la Lokomotiv Mosca e resta aggrappata all'Atletico Madrid, vittorioso 1-0 sul Bayer Leverkusen. Ma quanto rischiano i ragazzi di Sarri, colpiti a sorpresa da Miranchuk e virtualmente terzi nel girone fino al 77'. Poi sale in cattedra Dybala: doppietta in tre minuti, risultato ribaltato e qualificazione (quasi) in cassaforte. Sugli altri campi trionfano PSG (5-0 al Bruges) e Real Madrid (1-0 al Galatasaray) nel gruppo A, così come il Bayern Monaco corsaro ad Atene (finisce 2-3 in un mach spettacolare contro l'Olympiacos) e Tottenham, a valanga 5-0 sulla Stella Rossa, nel gruppo B.

CELTIC - LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON AMORUSO

CELTIC - LAZIO, IL REPORT DELLA SEDUTA A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE