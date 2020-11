Champions League, i risultati: bene la Juve, il Lipsia piega il Psg

Si chiude la terza giornata dei gironi di Champions League, e anche stavolta non sono mancate le sorprese nei match andati in scena alle 21:00: su tutte il Lipsia, che batte il Psg in casa per 2-1, con i francesi che chiudono addirittura in nove.

GRUPPO E - Il Chelsea stende 3 a 0 in casa il Rennes, portandosi primo a 7 punti nel gruppo. Insegue il Siviglia, sempre a 7, vittorioso in rimonta per 3-2 in casa con il Krasnodar, ultimo a 1 punto. Rennes terzo sempre a 1 punto.

GRUPPO F - Dopo l'1-1 della Lazio contro lo Zenit, arriva la convincente vittoria per 3-0 del Borussia Dortmund sul campo del Bruges. Tedeschi ora primi a 6 punti, con Lazio a 5, Bruges a 4 terzo e Zenit ultimo a 1 punto.

GRUPPO G - Vince seppur soffrendo in casa contro la Dinamo Kiev per 2-1 il Barcellona, con i blaugrana primi a 9 punti nel raggruppamento. Bene anche la Juve che vince 4-1 in trasferta contro il Ferencvaros. Bianconeri secondi a 6 punti, Dinamo e Ferencvaros terzi e quarti a 1 punto.

GRUPPO H - Ancora sorprese nel gruppo H, con il Paris Saint Germain che cade in casa del Lipsia per 2-1, senza M'bappe e Neymar, e chiudendo in 9 la sfida. Lo United, dopo la sconfitta in Turchia nel match delle 18.55, comanda ancora a 6 punti il girone. Insegue a 6 il Lipsia, poi Psg e Basaksehir a 3 punti.

