Zenit - Lazio, Semak: "Avremmo meritato di vincere, loro bravi dopo il gol"

La Lazio è riuscita a rimontare lo Zenit e conquistare un punto importante. Ai microfoni del sito ufficiale del club russo, il tecnico Sergej Semak ha commentato la sfida: "Nel primo tempo abbiamo controllato di più la palla. Dopo il gol, la Lazio ha iniziato a giocare in modo più aggressivo ed è stato più difficile. E' un peccato non essere riusciti a segnare ancora, avremmo meritato di vincere. Ci sono piccole possibilità per noi, in due partite casalinghe abbiamo fatto solo un punto. Il vero rammarico è non essere riusciti a vincere contro il Bruges dove meritavamo di vincere".