Champions League, il Psg elimina il Bayern: in semifinale anche il Chelsea

Primi verdetti in Champions League: terminano le prime due sfide valide per i quarti di finale e a passare sono il Chelsea e il Paris Saint-Germain, uscito sconfitto per 1-0 in casa dal Bayern, gol che però non basta ai tedeschi dopo il 3-2 subito all'andata dai francesi. Al 40esimo del primo tempo Choupo Moting con un gol di testa riapre la sfida, ma i francesi colpiscono 3 pali con Neymar in 5 minuti. Nel secondo tempo i ritmi sono altissimi e la partita spettacolare, ma il Bayern non riesce a siglare il 2-0. Passano i francesi. Meno spettacolare la sfida di ritorno tra Porto e Chelsea, (all'andata 2-0 per i Blues), con il Porto che solo nel finale riesce ad accorciare al 93esimo con il gol di Taremi che però non basta agli uomini di Conceicao. In attesa delle sfide di domani Chelsea e Psg staccano il pass delle semifinali di Champions.

Lazio, Tare su Muriqi: "Può dare molto al calcio italiano, a Roma gode del rispetto di tutti"

Fascetti: "La Lazio ha meritato la vittoria. Champions? Occhio alla sfida col Napoli"

TORNA ALLA HOME PAGE