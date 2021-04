Fascetti: "La Lazio ha meritato la vittoria. Champions? Occhio alla sfida col Napoli"

Eugenio Fascetti, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato anche della vittoria della Lazio sul Verona, e della corsa Champions. L'ex tecnico biancoceleste ha spiegato: "La Lazio ha meritato di battere l’Hellas. I biancocelesti ci hanno creduto e adesso devono avere ancora più coraggio: hanno anche una partita da recuperare. Occhio alla sfida con il Napoli in programma giovedì sera. Ci sono ancora tante gare e tanti scontri diretti tra le sette migliori del campionato. Assisteremo a delle sorprese ogni turno. Ci sono molte partite da tripla. L’Atalanta è una squadra che corre capace di dare filo da torcere a qualsiasi avversaria. Poi c’è la Juventus, che ha dei giocatori capaci di fare la differenza in ogni occasione. Il Napoli, invece, ha più di qualche problema in difesa. Quella composta da Manolas e Koulibaly doveva essere una delle coppie migliori del campionato, invece così non è stato".

