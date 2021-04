Lazio, Felipe non segna se non nella 'zona Caicedo': "Non vanno bene..." - VIDEO

Felipe segna solo nella 'zona Caicedo'. Sul proprio profilo Instagram la Lazio ha condiviso un video con il gol dell'attaccante siglato al 47' contro il Verona, e annullato da Chiffi dopo aver rivisto l'azione al Var. Subito dopo, una serie di marcature arrivate in extremis, durante i minuti di recupero. Nella didascalia, l'avviso all'ecuadoriano ex Espanyol: "Felipe, se non sono all'ultimo non vanno bene".

