Serie A, Dal Pino sul ritorno dei tifosi: "Riapriamo gli stadi con 1000 spettatori"

Questo pomeriggio si è svolta l'Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione in video collegamento di tutti i 20 club. In apertura di riunione, riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale, si è trattato il tema del ritorno negli stadi. In particolare, sono arrivate le dichiarazioni del presidente Dal Pino: “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri".

APERTURE ANCHE IN A - "La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti. Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di garantire ampio distanziamento in strutture all’aperto. Monitorando l’andamento della pandemia, dei contagi e delle vaccinazioni sono inoltre certo che per gli ultimi turni di campionato la Serie A possa avere percentuali di apertura degli stadi identiche a quelle garantite per le gare degli europei, in modo che si possa anche utilizzare il nostro campionato come test per l’importante vetrina europea”.

