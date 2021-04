Lazio, Tare su Muriqi: "Può dare molto al calcio italiano, a Roma gode del rispetto di tutti"

Un anno complicato quello che sta vivendo Vedat Muriqi approdato in estate alla Lazio ma che ancora non è riuscito ad incidere in maniera importante. Complice anche l'infortunio rimediato prima del campionato prima e il Covid poi. Il ds Igli Tare ne ha parlato ai microfoni di RTV Dukagjini: "È il primo anno per lui qui alla Lazio, ha avuto due infortuni, ha avuto anche il Covid e tutto questo ha reso difficile il suo adattamento in squadra. Muriqi gode del rispetto di tutti. Ci auguriamo vivamente che riesca ad esprimersi al massimo perché è un giocatore che può dare molto al calcio italiano e rappresentante del Kosovo".

