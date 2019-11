Champions League, l'Inter affonda lo Slavia Praga. Pareggio ad Anfield per il Napoli

Seconda serata di Champions League, inaugurata da due sfide: Valencia - Chelsea e Zenit San Pietroburgo - Lione. Pareggio per 2 a 2 tra gli spagnoli e gli inglesi, mentre i russi si liberano 2 a 0 dei francesi. Alle 21:00 in campo tutte le altre, tra le quali le due italiane: Napoli e Inter. Gli uomini di Ancelotti riescono a bloccare il Liverpool ad Anfield. Mertens porta addirittura in vantaggio i partenopei, poi Lovren pareggia nella ripresa. L'Inter ottiene invece un risultato importantissimo in ottica qualificazione: battuto lo Slavia Praga per 3 a 1. La doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Lukaku permettono ai nerazzurri di piazzarsi momentaneamente secondi nel girone. Il Salisburgo si sbarazza facilmente del Genk, con un sonoro 4 a 1. Vince anche il Barcellona per 3 a 1 sul Borussia Dortmund. Pareggia 2 a 2 il Lipsia con il Benfica, l'Ajax batte invece 2 a 0 il Lille. Ecco tutti i risultati:

GRUPPO E:

Genk - Salisburgo 1-4

Liverpool - Napoli 1-1

GRUPPO F:

Barcellona - Borussia Dortmund 3-1

Slavia Praga - Inter 1-3

GRUPPO G

Zenit San Pietroburgo - Lione 2-0

Lipsia - Benfica 2-2

GRUPPO H:

Valencia - Chelsea 2-2

Lille - Ajax 0-2

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, PAROLO IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE