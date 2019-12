Champions League, la Juventus vince anche l'ultima. I risultati

Dopo i due anticipi, la Champions League apre le porte alle sfide delle 21:00. La Juventus ha la meglio sul Bayer Leverkusen, grazie a un gol di Ronaldo nel secondo tempo e alla firma sul finale di Higuain: 2 a 0 il risultato. Gli uomini di Sarri, dunque, passano il girone di Champions League come primi in classifica. Insieme a loro l'Atletico Madrid, che ha invece battuto la Lokomotiv Mosca per 2 a 0 piazzandosi secondo nel girone. Vince il Real Madrid sul Club Brugge, con il risultato di 3 a 1. I blancos passano il girone come secondi, mentre a vincere il gruppo è il PSG che stasera ha schiantato per 5 a 0 il Galatasaray. Già qualificati Bayern Monaco e Tottenham, rispettivamente prima e seconda, che hanno dato comunque vita a una partita interessante terminata infine 3 a 1 per i tedeschi. L'Olympiacos riesce a sbarazzarsi della Stella Rossa per 1 a 0, i greci passano in Europa League. Di seguito i risultati:

GRUPPO A:

Club Brugge - Real Madrid 1-3

PSG - Galatasaray 5-0

GRUPPO B:

Bayern Monaco - Tottenham 3-1

Olympiacos - Stella Rossa 1-0

GRUPPO D:

Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca 2-0

Bayern - Leverkusen - Juventus 0-2

