FORMELLO - Lazio, Ciro e Luis probabili titolari. Nuova chance per Jony

FORMELLO - Qualche big in campo, per forza di cose. Simone Inzaghi non potrà rinunciare a tutti i titolari: non saliranno nemmeno sull’aereo per la Francia Strakosha, Radu, Leiva, Milinkovic e Lulic, ma giocheranno titolari Acerbi, Lazzari, Luis Alberto e forse anche Immobile. Adekanye è tornato in gruppo stamattina, ma dovrebbe partire dalla panchina. Ci sarà Ciro ad affiancare Caicedo nella coppia d’attacco anti-Rennes. Anche Correa come alternative tra le riserve. A centrocampo saranno “costretti” agli straordinari Lazzari a destra e Luis Alberto come mezzala sinistra. Berisha sarà convocato, però non è ancora in condizione. Per lui si prevede uno spezzone di gara. Marusic, riaggregato ieri, si è fermato per una distorsione alla caviglia: non dovrebbe essere nulla di grave, ma il montenegrino alla vigilia non ha partecipato alle prove tattiche per il problema rimediato durante la corsetta di riscaldamento.

OCCASIONE. Parolo intermedio destro e Cataldi in regia. A sinistra ci sarà Jony, titolare della fascia mancina in Europa League. In difesa la linea vista più volte durante la fase a gironi: Bastos e Acerbi (spostato dalla parte di Radu) ai lati di Vavro. In porta toccherà a Proto, alla seconda stagionale. Strakosha è stato risparmiato negli ultimi due giorni. Verrà aggregato il giovane Alia come terzo portiere e in più partirà anche il baby Falbo per regalare un’alternativa sulla mediana (può fare la mezzala e l’esterno). Patric è ancora ai box (polpaccio), mentre Lukaku (anche infortunato) e André Anderson non fanno parte della lista europea.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.