RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Teniamo all'Europa. Ci crederemo fino alla fine"

Ultimo atto del girone di Europa League. La Lazio è atterrata in Francia dove domani affronterà i padroni di casa del Rennes. Ai biancocelesti servirà una vittoria e una conseguente sconfitta del Cluj per passare il turno e non dire arrivederci alla competizione. Direttamente dalla pancia del Roazhon Park di Rennais, per presentare la gara, in conferenza stampa interverrà alle 18.15 il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.



Con quali speranze vi avvicinate a questa sfida?



L'abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati bravi. Non so cosa abbia detto il tecnico del Celtic (Lennon ndr). Noi vogliamo fare bella figura qui a Rennes. Affrontiamo una squadra forte. Vinciamo e poi vedremo cosa accadrà.



Riposo per i big, ma qualcuno dovrà giocare...



C'è questa possibilità, però la squadra andrà in campo nel migliore dei modi. Ho portato Berisha che non può partire dal primo minuto. Volevo fare lo stesso con Marusic ma lui ha avuto un problema stamattina, una distorsione alla caviglia. Avrei voluto far rifiatare Lazzari. Vedremo Adekanye se riuscirà a venire in panchina. Mi preme che la squadra faccia una partita attenta. Chi ha giocato meno mi dà grande fiducia, e avrebbe meritato più spazio.



Uscire un vantaggio per la Champions?



Non mi piace come parola. L'Europa League è un trofeo a cui teniamo. L'anno scorso siamo arrivati in 13 disponibili contro il Siviglia dopo un grande girone e siamo usciti ai sedicesimi. Quest'anno abbiamo giocato bene, sono mancati i risultati. Siamo stati penalizzati in qualche partita. Per ora mi preme che la squadra faccia una bella partita.



I complimenti di Capello?



Le belle parole fanno piacere. Siamo una squadra tecnica e fisica e sono belli i suoi complimenti. Siamo in un buon momento, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare ad essere umili consapevoli che stiamo facendo un gran percorso.



Luis Alberto come sta?



La scorsa settimana prima della Juventus aveva avuto un problemino, era un po' affaticato. In questi due giorni si è allenato molto bene, penso che possa giocare dall'inizio. Parlerò con lui e vedremo. A casa ho lasciato giocatori importanti come Radu, Leiva e Milinkovic, che hanno più bisogno di recuperare. Lulic è con noi e probabilmente dovrà farsi anche un pezzo di partita.



