Champions League, squadra arbitrale tutta italiana in finale: dirige Orsato

E' stato annunciato il team arbitrale che guiderà la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain domenica 23 agosto alle 21 e si tratta di un gruppo tutto italiano: come riporta Sky Sport, a dirigere il match ci sarà l'arbitro Daniele Orsato di Schio, supportato da Manganelli e Giallatini come assistenti e Irrati e Guida in sala Var. Piccola soddisfazione per l'Italia che si vede rappresentata nell'ultimo atto della maggior competizione europea.

