Chelsea, Giroud: "Rinnovo? Con il Coronavirus non mi piaceva l'idea di andarmene"

Olivier Giroud, che nell'ultima sessione di calciomercato sembrava essere a un passo dall'approdo nella Capitale, sponda Lazio, si è espresso ai microfoni della pagina Facebook del club sui motivi che l'hanno portato a rinnovare per un altro anno il proprio contratto: "Mi sono giocato le mie possibilità e ho ritrovato la fiducia dell'allenatore. Per questo, la società mi ha offerto l'opportunità di continuare e ho accettato. Mi piace stare qui e voglio proseguire vincendo titoli. Poi, con tutta la situazione del Coronavirus, non mi allettava l'idea di andare all'estero e togliere la mia famiglia dal proprio contesto. Penso molto alla qualità della vita e qui stiamo bene".

