Ciccio Graziani: "Immobile lo prenderei alla Roma. Derby? Va preparata come la partita della vita"

Il derby si avvicina e sarà una gara importante per la Lazio, che vuole sperare fino alla fine in una miracolosa Champions, e per la Roma per regalare forse l'unica gioia ai suoi tifosi. In merito l'ex giallorosso Ciccio Graziani, in una diretta sulla sua pagina Facebook, ha detto la sua sulla stracittadina e non solo: "Onore alla Lazio che in questo momento è davanti alla Roma. La Lazio deve essere contenta della stagione che ha fatto. Inter, Napoli, Juventus, Milan e Atalanta sono squadre con cui te la devi battere e non è facile. Se la Lazio fosse entrata in Champions anche quest'anno sarebbe stato un piccolo miracolo. Deve esserci rammarico perché durante la stagione alcune cose potevano essere gestite meglio ma questo vale per tutte. Derby? Fonseca non è più determinante in questa squadra ma i giocatori devono sapere che i tifosi si aspettano la prestazione, è l'ultima soddisfazione. Questa gara va preparata per entrambe come se fosse la partita della vita anche se di fatto non si giocano nulla".

Poi una battuta su Inzaghi: "Per il lavoro che ha svolto meriterebbe di essere ancora l'allenatore della Lazio. Se fossi stati in Lotito e Tare gli avrei già rinnovato il contratto. Bisognerà vedere anche quello che succederà anche nel mercato anche se ho l'impressione che tra società, squadra e tecnico ci sia un po' di lontananza". Infine su Immobile: "A volte mi arrabbio con chi critica Immobile, nella Lazio giocano tutti per lui mentre in Nazionale è diverso, non ha lo stesso supporto della squadra che ha in biancoceleste. Ad Immobile non si può chiedere di più, faccio il tifo affinché lui faccia bene all'Europeo perché ne abbiamo bisogno. Se poi lo date alla Roma noi lo prendiamo subito (ride, ndr)".

