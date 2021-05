Lazio, Milinkovic è il "Sergente mascherato": al derby con una protezione in carbonio

Quadrupla frattura al setto nasale, l'intervento chirurgico eseguito domenica mattina, ma Milinkovic non vuole perdere l'appuntamento col derby della Capitale. il serbo correva già martedì sul campo di Formello. Inzaghi e il suo staff, riporta la rassegna stampa di Radiosei, gli hanno concesso un turno di stop contro il Parma per non prendere rischi. Ma ieri mattina, a poco più di quarantotto ore dalla stracittadina, il 'Sergente' ha iniziato a prepararsi per il match, allenandosi per l'intera seduta con il resto dei compagni. Milinkovic giocherà con una mascherina di protezione in carbonio. Le prime prove sono andate bene: addirittura ha colpito di testa il pallone, per poi risistemarsi l'elastico dietro la nuova. Non sarà semplice abituarsi alla novità, ma il centrocampista è convinto di poter vivere l'ennesimo derby da protagonista.

IL FUTURO (E IL DERBY) NEL MIRINO - Nessuno conosce il suo futuro. Ogni estate sembra che il gioiellino biancoceleste possa salutare la Capitale, e invece Lotito l'ha sempre trattenuto. Nel 2019 il Manchester United era a un passo dall'acquistarlo, ma poi dirottò su Bruno Fernandes. La Lazio ha sempre fatto muro. Tuttavia, sei anni dopo il suo arrivo, potrebbero crearsi le condizioni per un trasferimento. La Champions, complicatissima da raggiungere, aiuterebbe a far rimanere Sergej a Roma. Intanto, per il serbo ora c'è solo da pensare al derby. Di stracittadine ne ha giocate 11, ne ha vinte 4 e perse altrettante, pareggiandone 3. Ha segnato due volte ai giallorossi, mai in campionato. Ecco perché vorrebbe cancellare quello zero prima di chiudere una stagione in cui si è espresso su livelli altissimi.

