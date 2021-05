Lazio, Tecca: "Gol nel finale? Non è più una coincidenza, ma un segnale"

La Lazio contro il Parma ha conquistato altri due punti nel recupero, dimostrando per l'ennesima volta di crederci fino alla fine. Ai microfoni di Sky Sport Massimo Tecca ha lodato questa capacità quasi unica dei biancocelesti: "La Lazio ha la capacità di andarsi a prendere i punti nei minuti finali. Questa non è più una coincidenza, ma un segnale che questa squadra fino all'ultimo, anche contro il Parma quando ormai sembrava finita, trova la zampata di Immobile o Caicedo o Correa. E poi non dimentichiamo che questa Lazio è quella che forse ha la rosa meno competitiva tra le quadre di alta classifica".