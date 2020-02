CLASSIFICA - Lazio, è aria rarefatta: momentaneo secondo posto, + 14 dalla Roma

CLASSIFICA SERIE A - Classifica che, al vertice, vede una lotta serrata. La Juventus cade con il Verona e rimane a 54 punti, per questo motivo la vittoria della Lazio a Parma é di fondamentale importanza: - 1 dalla vetta per i biancocelesti. C’è da attendere il risultato del derby di Milano, spetta all’Inter rispondere. Intanto, gli uomini di Inzaghi mantengono il distacco di 11 punti dall'Atalanta e portano a 14 quello sulla Roma. In zona Champions League c’è invece il sorpasso dell’Atalanta sulla Roma. La Dea, superando la Fiorentina con il risultato di 1 a 2, si piazza ora a quota 42. Giallorossi invece nelle sabbie mobili, incatenati a 39 punti. Agguerrita la lotta in zona retrocessione. Grande vittoria del Lecce di Liverani, che espugna il San Paolo e vola a quota 22. Sotto di tre punti, in zona rossa, c’è il Genoa, che però vince con il Cagliari e tiene vive le speranze. Pareggio Brescia con l’Udinese, sconfitta invece della Spal con il Sassuolo. La squadra di Semplici rimane fanalino di coda con 15 punti.