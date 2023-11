Coco si racconta: "Le mie migliori partite le ho giocate da ubriaco". E su Berlusconi...

La carriera di Francesco Coco è ricca di aneddoti da raccontare e a farlo è lui stesso in una lunga intervista rilasciata a So Foot. Tra i vari argomenti anche quello della vuta mondana che il giocatore amava condurre: "Avevo fiducia nelle mie doti calcistiche e fisiche nella vita di tutti i giorni. Quindi sapevo che avevo il diritto di non essere sempre molto professionale. Sono state tante le partite che ho giocato in cui non ho dormito la notte prima. Due giorni prima della partita col Barcellona (2-0 al Camp Nou con suo gol) sono uscito fino alle 7, sono tornato a casa ho preso la borsa, mi sono lavato i denti e sono partito per la Spagna. Ero ancora ubriaco. Eppure ho giocato una delle partite più belle della mia carriera".

Non solo, Coco ha anche raccontato di quando Berlusconi in persona decide di tagliargli i capelli: "Nel corso della mia carriera sono sempre stato eccentrico e mi è piaciuto dire le cose senza filtri. Ma c’era una mentalità diversa. Ti faccio un esempio: ho sempre avuto i capelli lunghi e mi hanno sempre rotto le palle per questo. Un giorno, Berlusconi in persona mi tagliò la frangia! Oggi si vedono i giocatori arrivare con la borsa all’allenamento. Prima non esisteva. Ebbene sì, potevi farlo, ma eri un ribelle, un alieno“.