Condò: "Chi merita di essere capocannoniere tra Immobile e Ronaldo? Caputo"

A Sky Sport il tema della discussione è la sfida per il trono di capocannoniere tra Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Sorprendentemente però Paolo Condò, potendo scegliere, non opterebbe per gli attaccanti di Lazio e Juventus: "Chi merita il titolo di capocannoniere tra Immobile e Ronaldo? Caputo, ha fatto 19 gol con due soli rigori calciati". In realtà, escludendo i rigori, Immobile sarebbe comunque in testa alla classifica marcatori con 19 gol, davanti a Ronaldo con 18 e Caputo con 17.

LAZIO, INZAGHI ARTEFICE DELLA CHAMPIONS

CALCIOMERCATO LAZIO, SITUAZIONE KUMBULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE