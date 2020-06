Consiglio federale, Sconcerti: "Lega ha 3 voti e LND 6. Alla lunga uscirà..."

Ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti ha parlato delle possibile conseguenze che potrebbe avere il Consiglio federale di ieri: "Credo che la Lega rischi di uscire dal sistema della Federazione. Non si può più chiedere a chi finanzia il calcio di sottostare al voto dei dilettanti, degli arbitri, degli allenatori e della Lega Pro... Nel governo del calcio chi porta 1 miliardo ha solo tre rappresentanti, mentre la LND ne ha sei. Nel consiglio sono in minoranza, e questo credo che accelererà il processo di rottura tra le parti. Andrà a finire come in Inghilterra, dove la lega è autonoma dalla Federcalcio, e le decisioni le prende la lega".

