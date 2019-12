Coppa Italia, ecco dove si giocherà contro la Cremonese: l'esito del sorteggio

Sono andati in scena nel primo pomeriggio i sorteggi per stabilire il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia e decidere chi tra le squadre impegnate avrebbe giocato in casa la gara secca per accedere ai quarti. L'urna ha stabilito che la Lazio disputerà all'Olimpico la sfida contro la Cremonese che si dovrebbe giocare tra il 15 e il 22 gennaio 2020. In casa anche le altre big come Inter, Napoli, Juventus e Milan. Di seguito tutto il programma degli ottavi di finale le cui date saranno appunto stabilite nelle prossime settimane.

Lazio-Cremonese

Parma-Roma

Juventus-Udinese

Torino-Genoa

Milan-Spal

Inter-Cagliari

Fiorentina-Atalanta

Napoli-Perugia

