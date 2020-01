Coppa Italia, Giudice Sportivo: Luiz Felipe entra in diffida

Sul sito della Lega è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per le partite di Coppa Italia giocate tra il 9 ed il 14 gennaio. A proposito della Lazio, l’unico ad essere stato sanzionato è Luiz Felipe. Il brasiliano, che ha rimediato il cartellino giallo nel match contro la Cremonese, è entrato in diffida. Prendendo un’altra ammonizione nella prossima gara contro il Napoli, il difensore sarebbe squalificato nel caso in cui la Lazio dovesse andare avanti nella competizione.

