Calciomercato Lazio, spunta Paloschi per l'attacco: la situazione

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo e dalla giornata di ieri è stato accostato alla Lazio qualche nome nuovo. Matias Vecino è in uscita dall'Inter per far posto ad Eriksen ed è stato proposto dall'agente Alessandro Lucci (lo stesso di Correa, ndr) ai biancocelesti. La società valuta la situazione e nel frattempo anche per quanto riguarda l'attacco c'è qualcosa che bolle in pentola. Discorso aperto per Lamin Jallow della Salernitana, ma secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi su consiglio del fratello Pippo avrebbe chiesto Alberto Paloschi della Spal. Con il club estense i rapporti sono ottimi, lo testimoniano le operazioni Lazzari e Murgia, ma la società non è del tutto convinta dell'operazione. Ore di riflessione per valutare tutti i pro e i contro. La Lazio viaggia spedita, ogni mossa va ponderata fino in fondo.

