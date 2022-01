Coppa Italia, oggi Lazio e Juventus in campo: il programma completo

Il terzo turno degli ottavi di finale di Coppa Italia sta per iniziare. Oggi in campo scenderanno quattro squadre per due rispettive partite. La giornata inizierà con la partita Lazio - Udinese allo Stadio Olimpico di Roma questo pomeriggio alle 17:30. A seguire, a chiudere la serata ci sarà la Juventus di Allegri che sfiderà la Sampdoria alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium. Di seguito il programma completo.

Coppa Italia, ottavi di finale, il programma:

Lazio - Udinese, ore 17:30

Juventus - Sampdoria, ore 21:00