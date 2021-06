Coppa Italia, stop ai casi come Roma-Spezia: cosa cambia dalla prossima stagione

In casa Roma saranno certamente contenti della decisione presa per quanto riguarda la Coppa Italia. Solo qualche mese fa infatti i giallorossi si sono resi protagonisti di un fatto unico nel suo genere. Oltre a perdere sul campo, 2-4, nella gara contro lo Spezia la Roma ha subito anche la sconfitta a tavolino, 0-3, per aver operato sei cambi invece che cinque. La società dal prossimo anno non dovrà però preoccuparsi: la Lega ha infatti pubblicato il regolamento della prossima stagione e la più grande novità sarà che: "Nell’eventualità dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione (…). Sempre e solo nel caso disputa dei tempi supplementari sarà altresì consentito effettuare una ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei". Sei cambi quindi, con uno slot in più, concessi in caso di tempi supplementari.

