Coppa Italia: verso Atalanta - Lazio, le quote del match

Sarà una settimana importantissima per Lazio e Atalanta che si incontreranno due volte in sette giorni: prima mercoledì in Coppa Italia e poi domenica in campionato. Il match di mercoledì, in programma alle 17:45, sarà valido per la semifinale della competizione e la Snai ha già reso note le quote del match. La vittoria dell'Atalanta vale 1,90, il pareggio è a 4,00, mentre una vittoria della Lazio è a quota 3,65. Bergamaschi quindi favoriti nel pronostico con l'Over piuttosto basso a 1,50 e il Goal a 1,47.

FORMELLO - Lazio, lo scarico: Luis Alberto riprende a correre

Lazio, Parolo spegne 36 candeline: sui social arrivano gi auguri di Anna Falchi - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE