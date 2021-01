FORMELLO - Lazio, lo scarico: Luis Alberto riprende a correre

FORMELLO - Seduta di scarico, in campo soltanto i giocatori non utilizzati contro il Sassuolo. Le attenzioni, più che sul gruppetto che svolge il lavoro tecnico, sono tutte su Luis Alberto: lo spagnolo ha effettuato una corsetta blanda con qualche progressione sui 50 metri. Indossava le scarpe da ginnastica. Il suo stop non sarà lungo, i tempi prevedevano il ritorno dopo una quindicina di giorni. Si è operato di appendicite a inizio settimana, prima della gara di Coppa Italia con il Parma. Salterà la doppia sfida ravvicinata con l’Atalanta, qualche flebile speranza di convocazione può esserci per il match di campionato di domenica.

SGAMBATA. I titolari rimangono in palestre e si dedicano alle sedute fisioterapiche, gli altri in campo svolgono esercitazioni sul possesso palla, cross e tiri in porta. Aggregati tanti ragazzi della Primavera: Furlanetto, G. Pereira, Adeagbo, Bertini, Czyz. Gli assenti sono Strakosha (possibile problema al ginocchio), Luiz Felipe (almeno due mesi di stop), Cataldi (problema ai flessori) e Caicedo (rimasto all’interno coi titolari di ieri). Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni: Leiva è squalificato, al suo posto in regia ci sarà Escalante.