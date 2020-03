Coronavirus, Borrelli: "Non abbandonate i cani, non trasmettono contagio"

Il commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel punto stampa quotidiano ha lanciato un appello a non abbandonare i cani, come purtroppo sta avvenendo in alcuni casi. Le sue parole: "Riceviamo segnalazioni su abbandoni di animali domestici, in particolare cani. Questa è una cosa riprovevole perchè non esiste alcuna possibilità del fatto che gli animali domestici possano trasmettere il contagio". Nei giorni scorsi anche la Croce Rossa Italiana aveva lanciato la campagna 'Noi non siamo contagiosi', contro l'abbandono dei cani.

