Coronavirus / Crimi (M5S): "Servono aiuti a fondo perduto, Mes non adatto. Riapertura? Data fissa impossibile"

Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Quotidiano.net inerente ai tempi più caldi del periodo. Ne abbiamo scelti tre in particolare per un sunto parziale della stessa: l'uscita dal lockdown coronavirus, il Mes, gli aiuti a fondo perduto. Queste le sue dichiarazioni:

Data di uscita dal lockdown

"Non penso che possiamo seriamente indicare una data come se fosse una scommessa su un giorno o su un altro. Dobbiamo, invece, prepararci tutti a quella scadenza e farci trovare pronti. Di sicuro possiamo immaginare che si tratterà di un'apertura progressiva delle attività in relazione al rischio di ciascuna e, ritengo, anche in rapporto all'età e allo stato di salute".

Il Mes

"Il Mes è uno strumento che non vogliamo e non condividiamo. È chiaramente inadeguato per rispondere a questa emergenza. E non è possibile rimuovere le condizionalità, se non modificando il Trattato istitutivo: e questo non lo possono fare né l'Eurogruppo né il Consiglio europeo. Dunque, chi oggi parla di un Mes senza condizionalità, parla di qualcosa che non esiste".

Gli aiuti a fondo perduto

"Sicuramente servono indennizzi, contributi e ristori a fondo perduto. Criteri e modalità sono da definire, ma certamente questa direzione va perseguita nei confronti delle imprese e dei settori più colpiti"