Coronavirus, flash mob: è derby Lazio - Roma nei balconi della capitale

E' ormai diventato un appuntamento quotidiano il flash mob serale: alle 18 da tutti i balconi d'Italia, gli italiani si danno appuntamento per cantare insieme. Ma non solo l'inno di Mameli: in alcuni quartieri della capitale sono partiti spontaneamente dei veri e propri cori da stadio. Ed ecco che a Roma scatta il "derby dal balcone": l'inno della Lazio da una parte (anche "I giardini di Marzo"), quello giallorosso da qualche altra parte. Momenti magici e video da brividi che circolano sul web. Per una volta la rivalità stracittadina si unisce contro un solo nemico, nella speranza che tutti possano tornare a sorridere e a tifare negli stadi e nelle piazze.

RETROSCENA LOTITO - AGNELLI: IL BATTIBECCO

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION