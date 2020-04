Coronavirus, Jupiler Pro League può essere cancellata in Belgio: Bruges campione?

Difficile prendere decisioni in merito al campionato italiano, sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. Si lavora intensamente per trovare soluzioni, diverse ipotesi sono state avanzate. In Europa non è diversa la situazione. In Belgio, ad esempio, la Jupiler Pro League potrebbe essere cancellata. La competizione è stata sospesa fino al 30 aprile. Primo al momento dello stop era il Bruges, in caso venisse congelata la classifica potrebbe essere proclamato campione. Una sola giornata al termine più i play-off da giocare, ma il Coronavirus potrebbe non consentire lo svolgimento del resto del campionato. Il Gent si piazzerebbe così secondo e quindi ai play-off di Champions League. Genk e Anderlecht fuori da qualsiasi gioco. Il Consiglio di amministrazione della Pro League ha raccomandato di non riprendere il massimo campionato, l'assemblea generale si riunirà il 15 aprile. Queste le parole che si leggono in una nota: "Il Consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimita' che non era auspicabile, a prescindere dallo scenario previsto, continuare la competizione dopo il 30 giugno. Il Consiglio di amministrazione ha cosi' formulato un parere unanime all'Assemblea Generale dei club, che si riunira' il 15 aprile, al fine di non riprendere le competizioni della stagione 19-20 e di accettare l'attuale classifica della Jupiler Pro League come classifica finale (fatte salve le decisioni della Commissione delle licenze)"

