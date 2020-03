Coronavirus / Roma, la Raggi contro Zingaretti: ripristinare gli orari dei supermercati

Virginia Raggi non ci sta ed è convinta che la riduzione di orario dei supermercati provochi solo assembramenti in tempo di epidemia da Coronavirus. La sindaca di Roma ha scritto quindi una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per cancellare l'ordinanza che ha imposto l'orario dal lunedì al sabato dalle 8:30 fino alle 19 e la domenica fino alle 15. La Raggi vuole che si torni a dare piena libertà ai supermercati di fare i propri indipendenti orari e limitare in questo modo le file mostruose che si vedono in giro per Roma.

