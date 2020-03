Luis Alberto, l'agente: "Rinnovo? Siamo in sintonia con la Lazio, ci sentiamo spesso..."

Da giorni è uno degli argomenti 'caldi' a Roma, sponda biancoceleste. L'entourage di Luis Alberto e la Lazio vogliono trovare un accordo per prolungare il matrimonio tra il 'Mago' e il club. Alvaro Torres, agente dello spagnolo, ha parlato del futuro del suo assistito e del contratto che lo lega alla società capitolina nel corso dell'intervista rilasciata a Marca: "L'anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A, quest'anno ancora meglio. Siamo in sintonia, e parliamo in maniera molto frequente con il club per trovare un accordo per il rinnovo".

