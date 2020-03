Coronavirus, il Globe Soccer Awards lancia raccolta fondi per il Gemelli

Il mondo del calcio si muove a sostegno della lotta al coronavirus in Italia. Il Globe Soccer Awards ha lanciato una raccolta fondi per sostenere l'azione dell'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Particolare attenzione è stata riservata all'apertura del nuovo presidio contro il Covid-19 nella struttura del Colombus. La raccolta fondi ha lo scopo di finanziare l'acquisto di dispositivi di protezione per medici e sanitari, sistemi di ventilazione e strumenti per l'allestimento di terapie intensive. L'obiettivo è quello di raccogliere da tutto il mondo 500 mila euro. Un gesto nobile, che merita soltanto applausi.

PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI CLICCA QUI