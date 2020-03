Coronavirus, Rugani: "Sto meglio, è stata una bella botta"

È il primo calciatore di Serie A a essere stato trovato positivo al coronavirus. Ma ora Daniele Rugani sta bene, si è rimesso in tempi brevi e sta trascorrendo senza intoppi la propria quarantena a casa. Intervenuto nei canali ufficiali della Juventus (Youtube e JTV), il difensore azzurro ha rassicurato i tifosi in merito alle sue condizioni: "Sto bene, tranquillizzo tutti dicendo che sto bene: non ho avuto mai i sintomi gravi di cui purtroppo si legge in giro. È stata una bella botta perché sono stato il primo calciatore di Serie A ma sto meglio, spero serva a sensibilizzare le persone su questo problema. La notizia è stata forte ma ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto preoccupati, supereremo anche questo nella speranza di uscirne più forti".

