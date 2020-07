Coronavirus, Speranza chiude l'Italia a 13 paesi a rischio

L’Italia torna a chiudere le frontiere. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, insieme ai ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, ha firmato infatti un’ordinanza che vieta l’ingresso nel nostro paese per chiunque provenga, o abbia transitato negli ultimi 14 giorni nei seguenti paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. La scelta è stata determinata dalle condizioni preoccupanti in cui versano questi paesi a causa del coronavirus. “Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi“, il commento del Ministro.

