FORMELLO - Lazio, l’emergenza continua: non si allena Milinkovic, Luiz Felipe a parte

Lecce alle spalle, è già giorno di antivigilia della sfida col Sassuolo per la Lazio di Simone Inzaghi, che quest'oggi si è ritrovata a Formello nel pomeriggio. Un'ampia seduta video per tutti per studiare gli avversari, poi è tempo di scendere in campo dopo il lavoro di scarico di ieri a ranghi ridotti. Il tecnico biancoceleste deve fare i conti con le tante assenze. Al centrale non si vedono Milinkovic, Leiva, Jony, Patric, Correa, Marusic, Lulic e Raul Moro. La speranza è di recuperarne almeno un paio.



DUBBIO LUIZ FELIPE - Con Patric squalificato per i prossimi quattro turni, bisognerà scegliere un compagno di reparto di Acerbi e Radu. L'indiziato numero uno sarebbe stato Luiz Felipe, entrato nel secondo tempo di Lecce, appena recuperato da un problema muscolare. Le preoccupazioni però sono aumentate dopo la seduta giornaliera. Il brasiliano ha svolto il riscaldamento in gruppo, poi è rimasto sul campo adiacente per un differenziato, prima di abbandonarlo definitivamente. Domani giorno di rifinitura, le sue condizioni verranno nuovamente valutate e monitorate. In caso di forfait, al suo posto è pronto Bastos.



SPERANZA MILINKOVIC - Ma i problemi non riguardano solo la difesa, bensì anche e soprattutto il centrocampo. Leiva, rientrato dopo i fastidi al ginocchio, non è al meglio e oggi non è sceso in campo con i compagni. Stesso dicasi per Milinkovic, che nel secondo tempo di Lecce, ha giocato con un trauma alla caviglia che però non sembrava essere così grave. Semplice riposo precauzionale, oppure qualcosa in più, sarà la seduta di domani a dare risposte più certe sul serbo. In assenza di recuperi, insieme a Luis Alberto toccherebbe a Parolo e a Cataldi, che sarebbe chiamato a un ulteriore sacrificio. A destra inamovibile Lazzari, sulla corsia sinistra da valutare invece Jony, oggi tra gli assenti. In caso di forfait scalda i motori anche Lukaku per una maglia dall'inizio. Pochi dubbi davanti, con Caicedo e Immobile dal primo minuto e Adekanye pronto a subentrare dalla panchina.