Coronavirus Turchia, Terim positivo: ricoverato in ospedale

Il coronavirus continua a espandere le maglie del contagio. In serata il tecnico del Galatasaray, ex Milan e Fiorentina, Fatih Terim ha annunciato sui social la propria positività: "Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono risultato positivo al coronavirus. Sono in buone mani all'ospedale. Non vi preoccupate, avrete mie notizie al più presto...". La speranza è che l'Imperatore possa al più presto comunicare la propria guarigione.

