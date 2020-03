Correa come il protagonista di "Cast Away": la presa in giro del 'Papu' Gomez - FT

Mentre tanti giocatori stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme a mogli, fidanzate o figli, Joaquin Correa è da solo nella sua casa di Roma. La sua Desiré, infatti, non è insieme al 'Tucu', bensì dalla sua famiglia a Siviglia. Alejandro Gomez ha ironizzato proprio sulla solitudine dell'argentino, paragonandolo al protagonista di "Cast Away", film in cui il naufrago può contare soltanto su Wilson, una pallone con cui parla come se fosse una persona in carne e ossa. Il 'Papu' ha pubblicato proprio l'unico amico dell'ingegnere Chuck Noland sull'isola deserta. Per rendere più verosimile il paragone, l'attaccante dell'Atalanta ha inserito nella foto anche il mate, bevanda argentina che Correa ama bere nel corso della giornata.

