Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Barcellona, perché non riprendi Luis Alberto?”

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO-BARCELLONA - "Barcellona, perché non riprendi Luis Alberto?" Risuona come un suggerimento tecnico-tattico, una proposta di campo "per fare il salto di qualità nel gioco di Setien". Scrivono proprio così dalla Spagna quando parlano di Luis, e se lo immaginano (e lo vorrebbero) nel centrocampo del Barcellona da mezzala sinistra, in quella zona dove potrebbe dialogare alla perfezione con il suo "nuovo socio Messi". Di certo le prestazioni del Mago con la Lazio non sono passate inosservate, con la maglia biancoceleste Luis Alberto si è anche riguadagnato l'attenzione della nazionale spagnola. E allora perché non portarlo in Catalogna? Da lì spingono, ne parlano bene, lo vorrebbero di nuovo al Barça. Sì, c'è già stato nella stagione 2012-2013, ma era nella seconda squadra dei blaugrana. Ora, a 27 anni (a settembre ne farà 28), la maturazione del 10 di Inzaghi è arrivata a compimento e lo spagnolo sarebbe addirittura pronto per illuminare il Camp Nou e duettare con Messi. Sarebbe un colpo intelligente per la stampa iberica perché così Frenkie de Jong potrebbe muoversi da regista al centro con Luis Alberto alla sua sinistra. Sono tutte supposizioni però, niente di più. Anche perché "El Mago" sta bene alla Lazio, ha un contratto fino al 2022 e - parole dell'agente - è in sintonia con Lotito e Tare con i quali sta parlando per trovare un accordo sul rinnovo. I suggerimenti tecnico-tattici che soffiano dalla Spagna sono destinati a rimanere tali.

