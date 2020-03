Spagna, Luis Enrique fa l'identikit del giocatore ideale: sembra Luis Alberto!

Dopo il dramma familiare della scorsa estate, Luis Enrique sarebbe dovuto tornare sulla panchina della Spagna proprio in questo periodo per le amichevoli contro Germania e Olanda. Partite che sono state ovviamente cancellate a causa dell'emergenza legata al Coronavirus. Il ct spagnolo ha pensato bene allora di organizzare una conferenza stampa telematica, con l'ausilio della Federcalcio iberica, rispondendo alle domande dei tifosi. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Luis Enrique ha assicurato che sta seguendo una cinquantina di giocatori in vista del prossimo europeo, e si è lasciato anche andare alla descrizione del giocatore ideale: "Deve giocare con continuità nella sua squadra, deve farlo molto bene e deve adattarsi alla nostra idea di gioco". Sembrano parole studiate e dette apposta per Luis Alberto, che quest'anno ha regalato la più bella stagione della sua carriera e che, di certo, non faticherebbe ad entrare nei meccanismi della nazionale spagnola.

