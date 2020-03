Calciomercato Lazio, Bastos in scadenza: l'addio è vicino

Proprio ieri ha festeggiato i suoi 29 anni. Bartolomeu Jacinto Quissanga, meglio conosciuto come Bastos, è alla Lazio da 4 anni. Arrivò nella capitale nel 2016: Tare lo pagò 5 milioni dai russi del Rostov, facendogli firmare un contratto di 5 anni che scadrà a giugno 2021. Nei mesi scorsi - come riporta la rassegna di Radiosei - Bastos ha affidato la sua procura a Federico Pastorello che proverà a venderlo in estate (o quando riaprirà il mercato). Una cessione, la sua, che è stata già preventivata: Bastos non è mai entrato nel cuore di Simone Inzaghi e l'opzione del rinnovo è molto lontana. Eppure qualche dote spiccata l'angolano ce l'ha: velocità e fisico non gli mancano, purtroppo però si ricordano maggiormente gli errori grossolani nel percorso in biancoceleste. Patric e Luiz Felipe lo hanno scavalcato nelle gerarchie: lo spagnolo rimarrà sicuramente, così come Radu e Acerbi. Mentre per il brasiliano si cercherà di trattenerlo offrendogli il rinnovo, per Bastos l'avventura alla Lazio sembrerebbe essere arrivata al capolinea.

