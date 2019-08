Dramma Luis Enrique, morta la figlia Xana: aveva solo 9 anni

La figlia di Luis Enrique non ce l’ha fatta. All’età di 9 anni si è spenta la piccola Xana, dopo cinque mesi di dura battaglia contro un tumore osseo: a renderlo noto è lo stesso Luis Enrique tramite una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter. “Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia”, il passaggio più toccante della nota. Il tecnico si era dimesso dalla Nazionale spagnola il 19 giugno, appunto, per motivi familiari.

La redazione de Lalaziosiamonoi.it esprime il suo cordoglio a Luis Enrique e alla sua famiglia per la terribile perdita.

Pubblicato il 29/08 alle 22:40