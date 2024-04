Corso allenatori UEFA Pro a Nizza, Farioli in cattedra: quanti ex Lazio presenti!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Francia, più precisamente a Nizza, si sta svolgendo uno stage di tre giorni per il corso per allenatori UEFA Pro. Seduto in cattedra a fare lezione c'è il tecnico Francesco Farioli, uno degli italiani più apprezzati all'estero che quest'anno per diversi mesi ha lottato per i vertici della Ligue 1 con il suo Nizza. Tra i suoi allievi sono presenti numerosi ex Lazio, che stanno studiando per ampliare il proprio bagaglio e le proprie conoscenze: Cristian Ledesma, Marco Parolo, Giampiero Pinzi e Guglielmo Stendardo fanno compagnia a Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Alessandro Del Piero, Simone Padoin e altri.