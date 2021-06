Cosmi: "Con Mancini l'Italia come una squadra di club, in campo la sua bellezza"

Questione di poche ore. L'Italia questa sera sfiderà l'Austria allo stadio Wembley di Londra per gli ottavi di finale di Euro2020. Ad esprimere il proprio pensiero in merito è Serse Cosmi intervenuto a Sky Sport: "Il mio pensiero non può che essere positivo su Mancini, è andato contro a uno dei luoghi comuni più grandi che riguardano i commissari tecnici. Questa squadra dà sempre la certezza di poter giocare come una squadra di club. Ha avuto per poco tempo i giocatori ma l'Italia gioca molto bene".



RICORDI CHE AFFIORANO - L'allenatore ed ex calciatore ha anche aggiunto di aver trovato nella Nazionale delle parti tecniche e qualitative di Mancini di quando era un giocatore: "Sì, c'è la grande bellezza che proponeva anche da calciatore nella sua squadra. Ha riproposto la sua qualità anche in un mestiere diverso come quello dell'allenatore. Bellezza e sostanza, l'Italia subisce pochissimo".



GLI AZZURRI DA LUI STIMATI: Cosmi infine ha anche aggiunto un pensiero sui giocatori che l'hanno colpito maggiormente: "Questa è veramente una squadra con tanta qualità e fantasia in campo. Penso a Insigne, Berardi, Verratti o Locatelli. Ci sono diversi calciatori che giocano molto bene. Parliamo di una squadra organizzata dove però ci sono anche molte giocate individuali. L'Italia ha tutto, qualità, fase difensiva e voglia di vincere".

