Calciomercato Napoli: Insigne, per il rinnovo si aspetta la fine dell'Europeo

De Laurentiis non vuole liberarsi del suo capitano. Dalle parti di Napoli, l'obiettivo rimane quello di rinnovare il contratto a Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto nel 2022. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si tratta di una trattativa molto complessa, di cui il club vorrà discutere solo al termine dell’Europeo. Sembra ci sarebbero stati dei contatti telefonici tra il nuovo allenatore Spalletti e il giocatore. Fondamentale sarà il primo incontro. Il club azzurro sa che Insigne è uno degli indispensabili della rosa e vorrebbe evitare di perderlo a zero.

DISTANZA ECONOMICA - Il presidente De Laurentis vorrebbe proporre un ingaggio nettamente ribassato all'attaccante della Nazionale: 3,5 milioni di euro annui, rispetto ai 4,5 che Insigne percepisce attualmente. Cifra molto lontana da quella che chiede il capitano. Proprio per questo ci sarà da lavorare per arrivare ad un accordo economico tra le parti. Tutto rimane in stand-by: una volta che saranno terminati gli impegni del giocatore con la nazionale, si farà dunque il punto della situazione.

